09 февраля 2026 в 11:00

Хит для семейного чаепития: манник «Пятнашки» на кефире. Нежный, пористый и очень красивый в разрезе

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите манку, кефир и какао — и создайте настоящий мраморный шедевр, который поразит всех своей красотой и нежностью. Это гениально простой и невероятно эффектный десерт, где два вида теста, светлое и шоколадное, сливаются в уникальный узор, как в лучшей кондитерской.

Получается потрясающая вкуснятина: влажный, пористый и невероятно мягкий десерт с бархатистой крошкой, где нежная, слегка песочная текстура манки на кефире гармонично сочетается с насыщенным вкусом какао, создавая в каждом кусочке свой неповторимый мраморный рисунок.

Для приготовления вам понадобится: 170 г муки, 170 г манной крупы, 400 мл кефира, 180 г сахара, 50 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, 8 г ванильного сахара, 1 ч. л. соды, щепотка соли и 3 ст. л. какао-порошка. Смешайте кефир, манку, сахар, ванильный сахар, соль и соду, оставьте на 15 минут. Добавьте растопленное остывшее масло, яйцо и муку, замесите однородное тесто. Разделите его на две части. В одну часть вмешайте какао-порошок. В смазанную маслом форму выкладывайте ложками, чередуя светлое и темное тесто, создавая произвольный рисунок. Духовку разогрейте до 180 °C. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме, чтобы десерт хорошо сохранил свою структуру и был легким для нарезки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

