Хирург раскрыл способы избавиться от второго подбородка Хирург Умнов посоветовал массаж для избавления от второго подбородка

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Если образование второго подбородка вызвано лишними килограммами, то скорректировать его можно с помощью массажа и физических упражнений, рассказал LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам хирурга, нужно делать медленные наклоны головы назад, пока взгляд не упрется в потолок, и медленно возвращаться в исходное положение.

Еще одно упражнение — подтягивание подбородка вверх к потолку. Для этого нужно сесть прямо, держа подбородок параллельно полу. При этом каждое упражнение необходимо выполнять по 10–15 раз, посоветовал врач.

Хирург также подчеркнул, что полностью избавиться от второго подбородка, вызванного сердечной недостаточностью, болезнями почек и печени, не помогут ни липосакции, ни подтяжка лица.

Но если второй подбородок вызван запущенным заболеванием, то массаж и упражнения можно использовать лишь как поддерживающие занятия, а в основе должна быть коррекция причины — гипотиреоза, болезни почек и так далее, — отметил Умнов.

Ранее Умнов посоветовал для избавления от так называемого вдовьего горба — скопления жира на шее, похожего на уплотнение в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков, пройти в первую очередь медицинское обследование. Он уточнил, что в процессе можно будет выбрать метод: массаж, физиотерапия, вытяжение позвоночника или хирургическое вмешательство.