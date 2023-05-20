Хирург объяснил российским мужчинам, чем для них закончится любовь к пиву Хирург Умнов: пивной алкоголизм превращает мужчину в женщину и делает его бездетным импотентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организм мужчин, злоупотребляющих пивом, активнее вырабатывает женский половой гормон эстроген, из-за чего растет угроза импотенции и потери репродуктивной функции, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он добавил, что «пенное» снижает вероятность стать отцом. Медик подчеркнул, что хмельной напиток подавляет выработку тестостерона.

У мужчин и женщин снижается выработка полового гормона тестостерона. Он отвечает за сексуальное здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. У мужчин из-за пива активнее вырабатываются женские половые гормоны эстрогены. Это приводит к импотенции. По биологическим признакам мужчина превращается в женщину. Шанс стать отцом становится все меньше, вероятно бесплодие, — отметил Умнов.

Собеседник также заявил, что у пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром, уровень сахара в крови повышается, а чувствительность периферических тканей к инсулину, необходимому для переработки глюкозы – снижается.

Поэтому у любителей «пенного» появляется повышенный риск сахарного диабета второго типа, — резюмировал Умнов.

Ранее Умнов рассказал NEWS.ru, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного, если пристраститься к «пенному» в молодом возрасте, то к 30 годам человек получит серьезные, смертельно опасные проблемы со здоровьем. Медик добавил, что данным напитком обычно дело не ограничивается и пациенты переходят на коньяк или самогон, превращаясь в настоящих пьяниц, нуждающихся в профессиональной помощи.