Хирург назвал смертельно опасные свойства пива Хирург Умнов: любители пива рискуют заработать тромбоэмболию, ишемию сердца и смерть от инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного, если пристраститься к «пенному» в молодом возрасте, то к 30 годам человек получит серьезные, смертельно опасные проблемы со здоровьем, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что данным напитком обычно дело не ограничивается и пациенты переходят на коньяк или самогон, превращаясь в настоящих пьяниц, нуждающихся в профессиональной помощи.

У любителя пива появляется пивной живот. Из-за содержания кобальта в пене страдают сердце и сосуды, развивается «синдром бычьего сердца», когда его стенки утолщаются, а полости расширяются. В результате орган быстрее изнашивается. В будущем эти патологии приводят к развитию ишемии сердца, тромбоэмболии легочной артерии. Из-за этих факторов у пивных алкоголиков наблюдается повышенный риск смерти от сердечного приступа, — подчеркнул Умнов.

Он отметил, что из-за быстрого всасывания пива и переполнения кровеносного русла у человека, страдающего алкогольной зависимостью, развивается гипертония и варикозное расширение вен.

Ранее эндокринолог Юлия Барухина рассказала, как не стать жертвой похмелья. Она сообщила, что для этого во время застолья следует пить только один вид алкоголя. По словам врача, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.