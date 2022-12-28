Врач объяснила, как не стать жертвой похмелья Врач Барухина посоветовала пить в Новый год один вид алкоголя, чтобы избежать похмелья

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Чтобы не стать жертвой похмелья на утро после Нового года, во время застолья следует пить только один вид алкоголя, рассказала «МК в Новосибирске» эндокринолог Юлия Барухина. Она пояснила, что если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Помимо того, врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.

Барухина добавила, что спиртное быстрее вызывает опьянение, если долго держать его во рту, поэтому алкоголь лучше проглатывать сразу. Она порекомендовала также пить не более одного бокала алкогольного напитка в час — в таком случае организм будет успевать полноценно его перерабатывать. Также специалист призвала россиян знать меру при употреблении горячительных напитков.

Диетолог Маргарита Дмитриева ранее рассказала, что восстановиться от алкогольного похмелья после новогодней ночи поможет простая и сытная пища со сложными углеводами, такая как вареный картофель. По ее словам, также следует пить больше обычной воды, которая облегчит выведение продуктов распада алкоголя из организма. Помимо того, не помешает прогулка на свежем воздухе. Эксперт также предлагает добавлять в пищу немного перца, который за счет остроты ускорит обменные процессы в организме.