Названы 20 ресурсов, подпадающих под действие проекта об IT-гигантах

https://static.news.ru/photo/fb875bbe-bc9a-11eb-a8bc-96000091f725_660.jpg Александр Хинштейн Фото: duma.gov.ru

Под действие законопроекта о регулировании IT-гигантов подпадают 20 ресурсов с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян. Об этом в Telegram сообщил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры/почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org, — написал Хинштейн.

Согласно законопроекту, крупные зарубежные компании, работающие в IT-сфере, для полноценной деятельности в РФ обязаны будут выполнить два условия — открыть российский филиал и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. При этом в итоговую версию документа не вошло требование обязательного открытия банковского счёта в российской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что в проект закона также внесут «меры понуждения» для компаний, которые решат проигнорировать требования. В частности, нарушение нормы может повлечь введение запрета на рекламу ресурса, а также на сбор и передачу за рубеж персональных данных.