Хинкали с баклажанами по-грузински! Необычная вкуснятина на ужин за полчаса

Хинкали с острыми баклажанами — это грузинская кухня в ее самом неожиданном и вкусном проявлении. Если вы думали, что хинкали — это только про мясо, этот рецепт перевернет ваши представления!

Плотное, упругое тесто и сочная начинка из запеченных баклажанов с аджикой, чесноком и кинзой создают потрясающий дуэт текстур и ароматов. Это блюдо — идеальный вариант для поста или просто для тех, кто хочет попробовать что-то новое. А главное — оно настолько сытное, что никто не заметит отсутствия мяса!

Для теста просейте 300 г муки, добавьте 1 ч. л. соли и постепенно вливайте 140 мл ледяной воды, вымешивая тугое тесто около 10 минут. Заверните в пленку и дайте отдохнуть 30 минут. Баклажаны (3 шт.) нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 20 минут, затем промокните влагу и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте 2 измельченные луковицы, 5 давленых зубчиков чеснока, обжаривайте еще 5 минут. Снимите с огня, вмешайте 3 ст. л. аджики и пучок рубленой кинзы. Тесто раскатайте в пласт толщиной 2 мм, вырежьте кружки. На каждый положите 1 ст. л. начинки, слепите хинкали, формируя складки. Варите в кипящей подсоленной воде 7–8 минут. Подавайте с черным перцем и свежей зеленью.

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