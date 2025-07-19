Раскрыто, что на самом деле пьют любители бабл-ти Химик Шубина: часть ингредиентов для бабл-ти представляют опасность для здоровья

Некоторые ингредиенты, которые содержатся в популярном напитке бабл-ти, могут представлять опасность для здоровья, заявила в разговоре с Lenta.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина. По ее словам, навредить могут джус-боллы — фруктовые шарики в съедобной оболочке, которые часто добавляют в напитки. В идеале их оболочка должна состоять из альгинатов — природных соединений, получаемых из бурых водорослей. Однако качество конечного продукта напрямую зависит от добросовестности производителя.

Те производители, которые экономят на ингредиентах, зачастую включают в состав желейных шариков и их наполнителей красители, ароматизаторы и консерванты, способные негативно отразиться на здоровье потребителей. Среди таких веществ могут встречаться, например, Е102 — тартразин, синтетический пищевой краситель желтого цвета, Е129 — красный очаровательный АС, способные вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей при чрезмерном употреблении, — сказала эксперт.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности употребления охлажденных напитков в жаркую погоду. Специалист объяснила, что холодный кофе и другие напитки со льдом могут вызвать воспалительные заболевания гортани и глотки из-за резкого перепада температур. Особое внимание врач уделила воздействию кофеина на организм. По ее словам, это вещество существенно влияет на сердечно-сосудистую систему и водный баланс.