Химик объяснил, как приготовить удобрения из пищевых отходов Химик Старостин: из овощной ботвы и круп можно получить качественные удобрения

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Органические удобрения для домашних растений или дачного участка можно не покупать, а изготовить самостоятельно, в частности, из овощной ботвы и круп, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Андрей Старостин. Он уточнил, что в пищевых отходах содержатся все необходимые для роста растений питательные элементы, в том числе азот, фосфор, калий и магний.

Достоинством удобрений из пищевых отходов является их повторное использование в новом виде. Например, залежавшиеся крупы небезопасны для употребления в пищу, но они содержат много питательных элементов, которыми можно удобрить как домашние растения, так и огородные, — рассказал эксперт.

По его словам, для приготовления органических удобрений в домашних условиях необходимо измельчить полусухие отходы в блендере или нарезать их ножом. Если продукты сохранили сок, их нужно дополнительно отжать с помощью соковыжималки или вручную. Получившиеся заготовки нужно высушить.

По его словам, домашние удобрения помогают растительным культурам лучше усваивать минеральные добавки. В частности, фосфоритная мука, смешанная с вытяжкой из овощной ботвы, будет весьма полезна для посадок: травяной состав подкисляет муку, и она отдает больше фосфора. Также можно использовать в виде удобрений фруктовые корки, вымоченный старый хлеб, жмых и обработанные мясомолочные продукты.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина посоветовала заранее подготовить грядки и теплицы к холодам и закрытию дачного сезона. Садовод уточнила, что для этого растения в теплицах нужно выполоть и сжечь растения, а почву обновить, добавив в нее чистый грунт.