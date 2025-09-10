Густой брусничный соус! Вкуснятина к мясу и сырной тарелке!

Брусничный соус — это универсальное волшебство для ваших блюд! Его яркий баланс сладости, кислинки и пикантности идеально дополнит мясо, дичь, сырную тарелку и даже десерты. Всего несколько ложек — и привычное блюдо заиграет новыми красками!

Разомните 200 г свежей или размороженной брусники. В сотейнике растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте 2 ст. л. сахара и карамелизуйте до золотистого цвета. Влейте 100 мл красного вина (или апельсинового сока для безалкогольного варианта), добавьте бруснику, цедру половины апельсина, 1 звездочку бадьяна и щепотку корицы. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите 10 минут, помешивая. Разведите 1 ч. л. крахмала в 2 ст. л. холодной воды, влейте в соус. Проварите 2 минуты до загустения. Удалите бадьян, добавьте соль и перец по вкусу. Для десертного варианта увеличьте сахар до 3 ст. л. и добавьте 1 ст. л. мёда. Подавайте охлажденным. Этот соус хранится в холодильнике до 2 недель! Его можно подавать к жареной утке, сырникам, мороженому или просто намазывать на тост.

