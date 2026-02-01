Зимняя Олимпиада — 2026
Гуляш по-царски: говядина, от которой в восторге все — вкуснота без повода в обычный день

Гуляш по-царски выглядит так, будто его готовили к королевскому столу. Нежнейшая говядина, насыщенный грибной аромат и сливочный соус делают ужин по-настоящему праздничным даже в обычный день. В результате мясо получается мягким, сочным и буквально тающим во рту, а густой сливочно-грибной соус хочется собирать хлебом до последней капли.

Ингредиенты: говяжья вырезка — 800 г, соль и черный перец — по вкусу, соевый соус — 4 ст. л., мука — для обваливания, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, грибы (шампиньоны или белые) — 600 г, сливки 20–30% — 60 мл (или сметана), твердый сыр — 3 ст. л., растительное масло — для жарки, укроп — для подачи.

Говядину нарезают тонкими полосками поперек волокон, приправляют солью, перцем и соевым соусом. Лук обжаривают до мягкости, добавляют чеснок, затем грибы и тушат под крышкой до выпаривания жидкости. Мясо обваливают в муке и быстро обжаривают до румяной корочки. В грибную массу добавляют сливки, сыр, приправы и перемешивают до однородного соуса. В форму выкладывают часть соуса, затем мясо и оставшийся соус, при необходимости подливают немного воды, накрывают фольгой и запекают при 180 °C около 30 минут. Перед подачей посыпают свежим укропом — и подают.

Ранее мы делились рецептом ужина без заморочек в лодочках из пергамента. Запеченный картофель с карбонадом.

