Гуляш из свинины с подливкой — звучит странно, но съедается мгновенно

Гуляш из свинины с подливкой — звучит странно, но съедается мгновенно

Хотите порадовать семью сытным и ароматным ужином? Приготовьте этот простой гуляш из свинины с густой подливкой. Его вкус порадует даже тех, кто не фанат свинины. Отлично сочетается с картофельным пюре, макаронами или рисом. Попробуйте — и вам захочется готовить так снова и снова.

Ингредиенты

Свинина — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец красный молотый — 0,5 ч. л.

Аджика сухая — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Нарежьте свинину небольшими кубиками или брусочками.

Шаг 2.

Обжарьте мясо на разогретом растительном масле до легкой румяной корочки.

Шаг 3.

Добавьте мелко нарезанный лук, посолите, положите специи. Перемешайте и жарьте, пока лук не станет мягким.

Шаг 4.

Через 10 минут всыпьте муку, перемешайте и обжаривайте еще пару минут.

Шаг 5.

Добавьте томатную пасту, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте и обжарьте 3–4 минуты.

Шаг 6.

Влейте кипяченую воду, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Положите лавровый лист. Тушите под крышкой 25–30 минут, пока мясо не станет мягким, а подливка не загустеет.

Шаг 7.

Снимите с огня и дайте настояться пару минут. Подавайте горячим с любимым гарниром.

Если вы ищете идею для домашнего ужина, этот гуляш — беспроигрышный вариант. Он всегда получается вкусным, а готовить его проще простого. Рекомендуем попробовать уже сегодня.

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