Бородинский и чеснок — ну куда вкуснее на закуску?

Хрустящие гренки из бородинского хлеба с чесноком — один из тех рецептов, который не требует ни усилий, ни дорогих ингредиентов, но всегда разлетается со стола первым. Снаружи они золотистые и хрустящие, внутри остаются мягкими, а аромат такой, что устоять невозможно.
Такие гренки отлично подходят к супам, салатам или просто как самостоятельная закуска к столу. Обязательно попробуйте — это проще, чем кажется.
Ингредиенты:
- бородинский хлеб — 500 г;
- чеснок — 7–9 зубчиков;
- соль — 0,5–1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию);
- растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.
Как приготовить
- У буханки хлеба срежьте корку. Мякиш нарежьте на ломтики толщиной около 2 см, а их — на брусочки или кубики нужного размера.
- Чеснок очистите. 2–3 зубчика нарежьте пластинками — ими мы ароматизируем масло. Остальной чеснок измельчите или пропустите через пресс.
- Для чесночной пасты смешайте измельченный чеснок с солью и разотрите в ступке или ножом до мягкой влажной массы. При желании добавьте оливковое масло — так паста будет более однородной.
- В сковороде разогрейте растительное масло до легкого дымка, быстро обжарьте пластинки чеснока до золотистого цвета, выньте их.
- В горячем чесночном масле обжаривайте хлеб по 10–15 секунд с каждой стороны, пока не станет румяным и хрустящим.
- Готовые гренки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Натереть каждую гренку приготовленной чесночной пастой и сразу подавайте.
Эти гренки точно украсят любой стол. Сохраняйте рецепт и делитесь им с близкими — он станет вашим фирменным.
Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.