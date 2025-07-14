Бородинский и чеснок — ну куда вкуснее на закуску?

Бородинский и чеснок — ну куда вкуснее на закуску?

Хрустящие гренки из бородинского хлеба с чесноком — один из тех рецептов, который не требует ни усилий, ни дорогих ингредиентов, но всегда разлетается со стола первым. Снаружи они золотистые и хрустящие, внутри остаются мягкими, а аромат такой, что устоять невозможно.

Такие гренки отлично подходят к супам, салатам или просто как самостоятельная закуска к столу. Обязательно попробуйте — это проще, чем кажется.

Ингредиенты:

бородинский хлеб — 500 г;

чеснок — 7–9 зубчиков;

соль — 0,5–1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию);

растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Как приготовить

У буханки хлеба срежьте корку. Мякиш нарежьте на ломтики толщиной около 2 см, а их — на брусочки или кубики нужного размера. Чеснок очистите. 2–3 зубчика нарежьте пластинками — ими мы ароматизируем масло. Остальной чеснок измельчите или пропустите через пресс. Для чесночной пасты смешайте измельченный чеснок с солью и разотрите в ступке или ножом до мягкой влажной массы. При желании добавьте оливковое масло — так паста будет более однородной. В сковороде разогрейте растительное масло до легкого дымка, быстро обжарьте пластинки чеснока до золотистого цвета, выньте их. В горячем чесночном масле обжаривайте хлеб по 10–15 секунд с каждой стороны, пока не станет румяным и хрустящим. Готовые гренки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Натереть каждую гренку приготовленной чесночной пастой и сразу подавайте.

Эти гренки точно украсят любой стол. Сохраняйте рецепт и делитесь им с близкими — он станет вашим фирменным.

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.