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14 июля 2025 в 09:00

Бородинский и чеснок — ну куда вкуснее на закуску?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие гренки из бородинского хлеба с чесноком — один из тех рецептов, который не требует ни усилий, ни дорогих ингредиентов, но всегда разлетается со стола первым. Снаружи они золотистые и хрустящие, внутри остаются мягкими, а аромат такой, что устоять невозможно.

Такие гренки отлично подходят к супам, салатам или просто как самостоятельная закуска к столу. Обязательно попробуйте — это проще, чем кажется.

Ингредиенты:

  • бородинский хлеб — 500 г;
  • чеснок — 7–9 зубчиков;
  • соль — 0,5–1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию);
  • растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Как приготовить

  1. У буханки хлеба срежьте корку. Мякиш нарежьте на ломтики толщиной около 2 см, а их — на брусочки или кубики нужного размера.
  2. Чеснок очистите. 2–3 зубчика нарежьте пластинками — ими мы ароматизируем масло. Остальной чеснок измельчите или пропустите через пресс.
  3. Для чесночной пасты смешайте измельченный чеснок с солью и разотрите в ступке или ножом до мягкой влажной массы. При желании добавьте оливковое масло — так паста будет более однородной.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло до легкого дымка, быстро обжарьте пластинки чеснока до золотистого цвета, выньте их.
  5. В горячем чесночном масле обжаривайте хлеб по 10–15 секунд с каждой стороны, пока не станет румяным и хрустящим.
  6. Готовые гренки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  7. Натереть каждую гренку приготовленной чесночной пастой и сразу подавайте.

Эти гренки точно украсят любой стол. Сохраняйте рецепт и делитесь им с близкими — он станет вашим фирменным.

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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