Группа Аквилон построит детсад в ЖК INDY Towers

Близость к объектам социальной инфраструктуры, в частности детским садам и школам, один из значимых критериев при выборе жилого комплекса. Приоритеты развития системы образования Москвы на 2025 год также подразумевают строительство новых школ и модернизацию сферы дошкольного образования.

Так, в Хорошевском районе столицы появится дошкольное образовательное учреждение на 125 мест в составе ЖК бизнес-класса INDY Towers, девелопер — Группа Аквилон.

Один из ключевых принципов стратегии «Разумного девелопмента» — гармоничное развитие городов. Мы всегда стараемся дополнять и модернизировать социальную инфраструктуру районов, где возводим проекты. Требования современного родителя подразумевают наличие на территории ЖК детсада, и мы учитываем это, — сказал директор Дирекции по строительству Группы Аквилон Москва Виталий Амелин.

Площадь здания для дошкольников превысит 1,7 тыс. кв. м. Детсад будет расположен в стилобатной части ЖК, обеспечивая безопасность детей.

Для родителей и воспитанников обустроят отдельный проход со стороны «Сада игр» — внутреннего двора ЖК. Детский сад будет рассчитан на детей 3–6 лет. Внутреннее обустройство будет включать многофункциональный зал для творческих занятий и физкультуры, кабинет развивающих уроков. Во дворе ЖК обустроят площадку для развлекательных и образовательных мероприятий.

Для изучения детьми флоры и фауны будут организовываться прогулки в крупнейший парк столицы «Березовая роща» в непосредственной близости от квартала. Также малышей будут знакомить с некоторыми видами тропических птиц и теплолюбивых растений в уникальном авиарии-флорариуме во внутреннем дворе INDY Towers.

Портфель Группы Аквилон уже включает более 22 тыс. кв. м реализованной социальной недвижимости в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Северодвинске.

ЖК INDY Towers находится в пяти минутах пешком от МЦК «Зорге», в непосредственной близости от парков «Березовая роща» и Октябрьское радиополе, ТЦ «Авиапарк».

В INDY Towers Группа Аквилон возведет пять разновысотных корпусов, объединять которые будет стилобат. Благоустройство займет 74% земельного участка и включит три тематических пространства: «Сад цветущих сезонов», «Водный сад» и «Сад игр».

