«Грубо попираются права и свободы граждан»: Зюганов написал письмо Путину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину в связи с давлением на партию. Он назвал трёхдневные и электронные выборы «двухфазной бомбой», а также отметил полицейское преследование коммунистов и их сторонников. Текст размещён на сайте организации.

Он заявил о возрастающей опасности «развязанной против России гибридной войны» и о том, что некоторые чиновники не видят этой опасности. По его мнению, проведение голосования на выборах в Госдуму в течение трёх дней и в формате онлайн может «взорвать стабильность в обществе, которую патриотические силы создавали многие годы».

Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования её активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций, — подчеркнул Зюганов.

Он отметил, что силовики задерживали коммунистов, которых заподозрили в распространении информации о проводимых КПРФ в Москве публичных мероприятий 20 и 25 сентября. При этом для встреч с депутатами, в формате которых проходили эти акции, не требуется предварительное согласование. Политик напомнил, что среди задержанных по итогам акций есть кандидаты в депутаты Госдумы, право на задержание которых может давать только генпрокурор.

Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда других противоправных действий руководствуются не положениями закона и интересами общественной безопасности, а дурно понятой политической целесообразностью. <...> Ещё раз подчеркну: все ссылки правоохранителей на якобы нарушенные задержанными подзаконные акты — безосновательны, поскольку никакой закон не может быть выше конституционных норм. Сегодня грубо попираются права и свободы граждан, гарантированные им Конституцией России, — добавил лидер КПРФ.

Политик попросил Путина как гаранта Конституции привлечь к ответственности лиц, превысивших свои полномочия, а также не допустить подобных случаев в будущем.

20 сентября действующий депутат Госдумы коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

25 сентября коммунисты снова устроили акцию протеста. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчёркивал, что мероприятие законно, потому что проходит в формате встречи с избирателями.