Сотни несогласных москвичей вышли на акцию по результатам выборов

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который, по предварительной информации, не прошёл в парламент, устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышло около 200 человек, передаёт BBC.

Мероприятие проходит в формате встречи депутата (Рашкин остаётся действующим депутатом ГД до формирования нового парламента) с избирателями. Политик заявил полиции, что происходящее не нарушает законодательство.

Рашкин выступает с микрофоном и критикует процедуру голосования. Он заявил, что у КПРФ есть несколько требований. Среди них отказ от электронного голосования навсегда и созыв согласительной комиссии из членов избиркомов, представителей исполнительной власти и коммунистов. Трансляцию акции ведёт телеканал «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).

Эта власть делает всё возможное и невозможное, чтобы в обществе было напряжение. Чтобы люди косились друг на друга. Простые москвичи — на чиновников. А чиновники глядели свысока на москвичей, как на быдло. <...> Обидели не компартию, обидели избирателя, его унизили, у него отобрали голоса, его сфальсифицировали, — заявил он.

Также Рашкин анонсировал 25 сентября следующую встречу с депутатами. Политик отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы лидируют в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Такую ситуацию Реут объяснил тем, что результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования.

Данные по электронному голосованию в столице не публиковались длительное время и появились только днём 20 сентября, в отличие от других регионов, где информация была опубликована практически сразу после закрытия участков. Власти объяснили это наличием функции изменения своего голоса в столичной системе.