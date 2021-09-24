Зюганов объяснил, почему предстоящая акция КПРФ законна

Субботняя акция, которую анонсировала КПРФ, полностью соответствует закону, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, мероприятие пройдёт в формате встречи с избирателями, передаёт РИА Новости.

Журналисты спросили у него, собирается ли партия проводить акцию, несмотря на то что власти считают её нарушающей законодательство.

Эта встреча с депутатами абсолютно законная. Абсолютно законная, — ответил он.

Политик порекомендовал обратиться за более подробными комментариями к главе штаба протестных действий партии Владимиру Кашину и к руководству московского горкома КПРФ.

Ранее полиция опубликовала предостережение о недопустимости участия в не согласованных с властями акциях. При этом в КПРФ заявили, что не только подали заявку на акцию протеста, которую отклонили, но и уведомили власти о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик анонсировал на 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.