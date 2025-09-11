Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:15

Грибной сезон в разгаре: главные правила тихой охоты и лучшие блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь — время настоящего изобилия. С каждой прогулки по лесу можно вернуться с корзиной белых грибов, лисичек, опят, груздей, волнушек, сыроежек, рыжиков, маслят, подосиновиков, подберезовиков и моховиков. Но, отправляясь на тихую охоту, важно помнить: среди съедобных грибов есть опасные двойники.

Как не ошибиться при сборе
Настоящие грибы имеют естественный, равномерный окрас, не меняют цвет на срезе и не имеют характерной «юбочки» на ножке. Собирать лучше грибы среднего размера: совсем маленьким стоит дать подрасти, а переросшие чаще всего уже испорчены насекомыми.

Почему важна быстрая обработка
Грибы относятся к скоропортящимся продуктам. Поэтому сразу после сбора их нужно чистить и готовить. Сентябрьские дары леса могут стать основой для десятков вкусных блюд — от супов до запеканок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что приготовить из грибов
Белые грибы можно сначала отварить, а затем обжарить на сковороде. Так вы получите не только аппетитное второе блюдо, но и наваристый бульон. Отлично они сочетаются с картофелем, рисом, перловкой, макаронами, сливками, баклажанами и цветной капустой.

Лисички хороши в жареном виде, но еще интереснее они раскрываются в супе-пюре, кише, фриттате, запеканке или даже в хлебе, если добавить их в тесто.

Из опят готовят ароматное жаркое, грузди традиционно маринуют, а рыжики засаливают — так они сохраняют вкус и аромат на зиму.

Соблюдая простые правила тихой охоты и зная проверенные рецепты, вы сможете превратить сентябрьский грибной урожай в настоящее кулинарное богатство.

Ранее сообщалось, что эта паста — идеальное сочетание лесного аромата свежих лисичек, нежной текстуры и насыщенного сливочного соуса. Блюдо получается бархатистым благодаря маслу и пармезану, а белое вино добавляет яркую гастрономическую ноту. Такой рецепт понравится тем, кто ценит сезонные продукты и любит готовить дома как в лучших ресторанах.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
