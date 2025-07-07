Гречневый плов — когда рис отдыхает! Готовим для всей семьи

Кто сказал, что плов можно готовить только из риса? Наши находчивые предки в трудные времена использовали гречку, и знаете что? Получалось невероятно вкусно! Сегодня я хочу поделиться с вами этим забытым рецептом, который стоит взять на вооружение.
Это блюдо сочетает в себе все прелести классического плова, но с особым гречневым характером. Ароматная говядина, золотистые овощи и рассыпчатая гречка создают потрясающий дуэт вкусов.
Ингредиенты
- 1,5 стакана гречки
- 400–500 г говядины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 3–5 ст. л. растительного масла
- Соль, перец по вкусу
Обжариваем лук до прозрачности, добавляем мясо кубиками и доводим до румяной корочки. Кладем морковь соломкой и чеснок, тушим 5 минут. Вливаем воду и томим мясо до мягкости. Затем добавляем промытую гречку, заливаем водой и готовим под крышкой 20 минут. Даем настояться — и можно звать всех к столу! Этот необычный плов удивит даже самых привередливых гурманов.
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