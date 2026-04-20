20 апреля 2026 в 17:35

Политолог раскрыл отношение современной Болгарии к России

Политолог Светов: болгары хотят забыть освободительную роль русских

Румен Радев Румен Радев Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Пророссийские заявления экс-президента Болгарии Румена Радева, победившего на выборах в парламент, не означают поворота страны к русскому миру, сказал NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, у нынешних граждан Болгарии культивируется ориентация на Североатлантический альянс и стирается память об освободительной роли СССР и Российской империи.

Не надо строить иллюзий насчет «братушек»-болгар. Все забыто. Кто требует снести памятник Алеше в Пловдиве, поставленный в память о подвиге советского солдата? Не НАТО, а болгарские деятели. Они переименовывают улицы, это их отношение. Мы думаем, что люди ценят прошлое, — ничего подобного. Они выбросили из мавзолея тело Георгия Димитрова — человека, благодаря которому Болгария стала известна в мире, которого судили в гитлеровской Германии. Это отношение к собственной истории. Новое поколение болгар считает, что Россия — якобы враждебная страна, вот и все, — сказал Светов.

Он также напомнил, что после освобождения от османского ига Болгария дважды воевала вместе с немцами против России и СССР, а сейчас является страной НАТО.

Ранее сообщалось, что победа Румена Радева на парламентских выборах вызвала беспокойство в Европарламенте и волну критических публикаций в западных СМИ. Французский депутат Валери Айер назвала экс-президента Болгарии потенциальным «троянским конем России в Европе», способным привести к власти лояльное Москве правительство.

