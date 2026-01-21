Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 04:26

Гречку готовлю в духовке с нежной курочкой — спасительный рецепт для сытного ужина: вкус как из русской печи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо напоминает гречку из русской печи — ароматную, рассыпчатую и невероятно вкусную. Современная духовка воссоздает тот самый эффект томления, который делает простые ингредиенты шедевром.

600 г куриного филе нарезаю кубиками, обжариваю на растительном масле до золотистого цвета, приправляю солью, смесью перцев и паприкой. Добавляю нарезанную луковицу, натертую морковь, нарезанный сладкий перец и измельченный зубчик чеснока. Обжариваю 5–7 минут до мягкости овощей.

В форму для запекания перекладываю поджарку, добавляю 300 г промытой гречки, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. смеси перцев. Заливаю 600–700 мл горячей воды, чтобы она покрывала крупу на 1-1,5 см. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до полного впитывания воды. Даю постоять 10 минут под крышкой перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

