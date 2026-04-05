Греческие пасхальные булочки-косы цуреки: мягче пуха, ароматнее, чем в детстве, — рецепт из солнечной Эллады

Греческие пасхальные булочки-косы цуреки: мягче пуха, ароматнее, чем в детстве, — рецепт из солнечной Эллады

Греческие пасхальные булочки-косы цуреки — это традиционное угощение, которое пекут в Греции на Светлую Пасху. Их нежный, волокнистый мякиш с ароматом мастики и махлепи покоряет с первого куска, а румяная корочка и яйцо в центре делают выпечку настоящим украшением стола.

Беру муку, дрожжи и ароматные специи — и через час на столе пышные золотистые косы, которые тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: мягкое маслянистое тесто с пряным восточным ароматом, сладкая нотка изюма, а сверху — миндальные лепестки и сахарная посыпка.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 10 г сухих дрожжей, 1 чайная ложка мастики, 1 чайная ложка махлепи, 100 г изюма, 1 яйцо для смазывания, миндальные лепестки. Дрожжи растворите в теплом молоке с сахаром. Муку смешайте с мастикой и махлепи.

В миске соедините масло, яйца, опару и муку, замесите мягкое тесто, добавьте изюм. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Разделите тесто на 3–4 части, сплетите косу, выложите на противень, дайте подойти 30 минут. Смажьте яйцом, посыпьте миндалем. Выпекайте при 180°С 30–35 минут. Это пасхальное угощение станет главным хитом вашего стола.

