05 апреля 2026 в 12:00

Пеку много и за недорого: сливочный кулич на сметане — волокнистый и душистый

Фото: D-NEWS.ru
Сливочные куличи на сметане — это бюджетный и вкусный вариант пасхальной выпечки, который позволяет испечь много ароматных куличей без лишних затрат.

Благодаря сметане тесто получается нежным, волокнистым, а вымоченные в апельсиновом соке цукаты придают мякишу сочность и яркий душистый цитрусовый аромат.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 200 г сметаны (20%), 150 г сливочного масла, 3 яйца, 150 г сахара, 7 г сухих дрожжей, 100 мл теплого молока, 150 г цукатов, 100 мл апельсинового сока, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: цукаты залейте апельсиновым соком на 2 часа, затем слейте лишнюю жидкость. В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, сметану, опару, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто, в конце вмешайте цукаты.

Оставьте тесто в тепле на 2–3 часа для подъема. Разложите по формам на 1/3 объема, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 180°C 35–50 минут. Остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на венском тесте: делаю в ночь — утром выпекаю.

Проверено редакцией
куличи
рецепты
Пасха
выпечка
Дарья Иванова
