Гражданина Киргизии будут судить за подготовку теракта в Москве

https://static.news.ru/photo/37cd0d0e-5999-11eb-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданина Киргизии Таланта Онурова обвиняют в подготовке теракта в Москве и пропаганде терроризма. Об этом сообщил представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Таланта Онурова... Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — цитирует её ТАСС.

Иванова сообщила, что Онуров обвиняется в трёх эпизодах пропаганды терроризма в интернете и в приготовлении теракта.

По версии следствия, Онуров приехал в Москву в сентябре 2019 года для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, выбирал место для преступления. Также он неоднократно размещал в соцсетях и мессенджере материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Как ранее писал NEWS.ru, мусульманская молодёжь в России сегодня становится уязвимой для радикальной идеологии, потому что уходит от традиционных общин в альтернативные сообщества в Интернете. Группы, где молодёжь ищет поддержки и понимания, могут оказаться радикальными. Тем более что грань между радикализмом и консервативными направлениями ислама размыта и в разных странах воспринимается по-разному.