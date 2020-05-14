Генпрокуратура поручила оперативно реагировать на жалобы медиков

https://static.news.ru/photo/9215e622-95e6-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жалобы медиков на отсутствие выплат будут оперативно проверяться. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Отмечается, что Краснов поручил прокурорам разбираться с обращениями предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав. Он добавил, что это, в частности, касается жалоб на неполучение положенных выплат и отсутствие достаточных средств индивидуальной защиты.

Органы прокуратуры обязаны максимально оперативно реагировать на [такие] обращения граждан, — цитирует Краснова РИА Новости.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, работники наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок.