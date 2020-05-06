«Нас дурят!»: в Москве медики пожаловались на невыплату зарплаты

https://static.news.ru/photo/f7babe30-8f9c-11ea-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики московского наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок. Без денег остались санитарки, нянечки, младшие медсёстры и сиделки, нанятые специально на период эпидемии.

По их словам, обманутыми оказались порядка двухсот представителей младшего медперсонала. Кроме того, им приходится работать в более напряжённом графике, чем оговаривалось изначально.

Нас дурят, просто дурят! Это самое настоящее мошенничество. Обещано было платить 50 тысяч минус подоходный налог, и ещё за уход за ковидными больными должны были доплачивать так, как президент нам пообещал, 25 тысяч. В итоге этих 25 тысяч у нас не будет. Они нам говорят, что, видите ли, «вы с ковидными больными не работаете». Но как же так? Руководство больницы, старшие медсёстры, врачи — все подтверждают, что с ковидными мы работаем, — приводит «Ридус» слова одной из обратившихся за помощью медработниц Людмилы.

Люди также утверждают, что до сих пор не получили на руки даже основную зарплату. При этом приходится работать без официального договора о трудоустройстве, который они также не видели.

Вместе с тем из двухсот человек отстаивать свои права решили лишь единицы. Остальные надеются на то, что им заплатят хоть что-то, и продолжают трудиться.

Коллектив сотрудников обратился за консультацией к адвокату, который посоветовал обратиться с заявлением в прокуратуру.

Ранее NEWS.ru писал, что необходимость развёртывания дополнительных койко-мест для больных повлекло за собой выселение Научного центра психического здоровья. Он входит в структуру Министерства науки и высшего образования и является одним из основополагающих учреждений для всей системы отечественной психиатрии.