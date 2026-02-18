Говядина по-кремлевски: рецепт для особых случаев. Мясо, тушенное с луком в масле до невероятной мягкости. Аромат и вкус — высший пилотаж!

Ключевой момент — правильная сборка. Лук внизу служит барьером, не давая мясу пригореть, и одновременно — пароваркой, чей пар пропитывает говядину снизу. А куски сливочного масла, разложенные сверху, тая, равномерно стекают вниз, покрывая мясо одеялом. Так каждый кусочек оказывается в идеальной среде для томления.

1 кг говядины (лопаточная часть, огузок) нарезаю крупными кубиками по 3–4 см. 2–4 крупные луковицы очищаю и нарезаю толстыми кольцами. В кастрюлю или казан с толстым дном выкладываю лук ровным слоем. Сверху плотным слоем укладываю мясо. Вливаю 150 мл теплой воды. Сверху раскладываю 180 г холодного сливочного масла, нарезанного кусочками. Довожу на сильном огне до кипения, затем убавляю огонь до минимального, накрываю крышкой и томлю ровно 1 час. После этого добавляю 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и любимые специи (черный перец горошком, лавровый лист). Аккуратно перемешиваю, стараясь не повредить мясо. Снова накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне еще 1 час. К концу приготовления лук почти полностью растворится, а жидкость превратится в густой блестящий соус. Подаю горячим с картофельным пюре, гречкой или пастой.

