«Готовы опознать мучителей»: заключённые рассказали о новых эпизодах пыток

30 заключённых, обратившиеся в Следственный комитет России с просьбой расследовать пытки и изнасилования в отношении них в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) Управления ФСИН, рассказали NEWS.ru о новых эпизодах издевательств. Они заявили, что готовы опознать своих предполагаемых мучителей. Но по словам заключённых, многие из которых считают себя пострадавшими, за три недели с момента подачи заявлений в СК РФ ни один из них так и не был опрошен следователями.

Как рассказал один из заявителей — Илья К., отбывающий наказание в исправительной колонии № 10 (ИК-10) Саратова и попросивший не указывать свою фамилию из-за опасения за свою жизнь и безопасность (запись разговора есть в редакции NEWS.ru), — он и другие заявители из числа заключённых находились в ОТБ-1 в период с августа 2020 года по август 2021 года и собственными глазами наблюдали происходившее в стенах учреждения. Несколько человек, по словам Ильи К., сами прошли через пытки и издевательства.

Нагрудные нашивки с фамилией, именем и отчеством менялись [у тех, кто совершал пытки]. Сегодня была нашивка с одной фамилией и инициалами, завтра — другая. Это чтобы замести следы. Чтобы никто [из пострадавших] не мог впоследствии сообщить [в правоохранительные органы] точные данные о своих мучителях. Они (избивавшие заключённых. — NEWS.ru) — тоже заключённые. Но мы предполагаем, что сам начальник ОТБ-1 и его заместители могли дать им полномочия. Избивавшие нас, ничего не стесняясь, говорили: «Нам всё по барабану, никто ничего не докажет», — рассказал Илья К.

Мужчина добавил, что хорошо запомнил лица бивших его людей и готов опознать их. Все 30 заключённых, по его словам, готовы дать показания в СК РФ. Однако, подчёркивает Илья К., «уже третья неделя пошла [с момента отправления заявления] — и никаких движений. Никто не приезжал, нас не расспрашивал. А нам есть что рассказать».

По словам Ильи К., он и остальные 29 авторов заявлений готовы подтвердить жестокие избиения, изнасилования и факты вымогательства крупных сумм денег в ОТБ-1.

Деда (пожилого заключённого. — NEWS.ru) привязали к кровати, он несколько дней лежал, в туалет под себя ходил. Его избивали, требуя, чтобы позвонил родным и попросил денег. Так сказать, откупиться, чтобы его оставили в покое. А у деда вроде бы как не было никого из родных, не у кого деньги просить. Так привязанным и умер, — вспомнил один из случаев Илья К.

Заключённый ИК-10 рассказал NEWS.ru, что многие осуждённые, знающие о дурной славе ОТБ-1, предпочитают мучиться от болезни, но не соглашаются на госпитализацию в тюремную больницу.

Плюют, что болезнь развивается и что с каждым годом им всё хуже. Хотя можно было съездить обследоваться и пролечиться. Но люди боятся, — отметил Илья.

Заключённый подчеркнул, что 30 обратившихся в СК человек — это только те, кто осмелился заговорить, но потерпевших, по его словам, гораздо больше. Молчание других предполагаемых жертв пыток он объяснил страхом мести со стороны руководства ИК-10 и отказа им в условно-досрочном освобождении. Главной целью своего обращения в СК РФ Илья К. назвал наказание виновных в издевательствах над заключёнными.

Чтобы историю не замяли, довели бы расследование до конца и наказали и инициаторов пыток, и исполнителей, — сказал Илья К.

Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст, доверителем которой является Илья К., также выразила надежду, что «дело о пытках в ОТБ-1 не утонет среди множества других историй, взятых под контроль Следственным комитетом России». По словам Марии Баст, время ещё есть: по закону у СК РФ 15 дней на проверку изложенных в заявлении фактов и 30 дней на ответ.

Ранее правозащитники опубликовали в Интернете целую серию видеозаписей пыток в российских колониях. ФСИН организовала выездную проверку саратовской тюремной больницы, пообещав разобраться в случившемся. Учитывая общественный резонанс, КПРФ предложила провести парламентское расследование по факту публикации видео, но Госдума отклонила эту инициативу.