13 января 2026 в 10:35

Готовлю волшебство! Творожные пончики «Пышка» с вареной сгущенкой — нереально воздушные, тающие и такие легкие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть рецепты, которые своим вкусом возвращают в детство, но при этом кажутся настоящим кулинарным волшебством. Именно такие ощущения дарят эти творожные пончики. За хрустящей невесомой корочкой скрывается нежная воздушная мякоть, которая буквально тает во рту. А сладкая сердцевина из густой вареной сгущенки превращает каждую «пушку» в маленький праздник. Секрет их легкости — в правильном тесте, которое не впитывает лишнее масло, и в скорости приготовления, позволяющей мгновенно создать ароматное чудо к чаю.

Вам потребуется: 250 граммов рассыпчатого творога, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя, примерно 200 граммов муки, банка вареной сгущенки для начинки и растительное масло для фритюра. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте разрыхлитель и постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. На посыпанной мукой поверхности сформируйте колбаску, нарежьте ее на равные кусочки и скатайте из каждого шарик. В глубокой кастрюле или фритюрнице разогрейте масло. Опускайте шарики в горячее масло и жарьте на среднем огне до равномерного золотистого цвета. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца. С помощью кондитерского шприца или пакета с узкой насадкой заполните каждый пончик вареной сгущенкой, сделав небольшой прокол сбоку. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

пончики
выпечка
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
