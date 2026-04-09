Готовлю вместо котлет по‑киевски. Тот самый рецепт, когда хочется и мяса, и гарнира

Готовлю вместо котлет по‑киевски. Это тот самый ужин, который спасает, когда нет сил стоять у плиты, но хочется чего-то сытного, хрустящего и по-настоящему домашнего.

Беру куриные бедра или голени, обваливаю в панировке с сухарями и пряностями, а рядом — картошечку дольками. Все на один противень, все в духовку, а через 40 минут на столе румяное, сочное блюдо, от которого невозможно оторваться.

Получается обалденная вкуснятина: курица в хрустящей золотистой корочке, снаружи — как у котлеты по-киевски, а внутри — сочное, мягкое мясо, которое тает во рту. Картошка пропитывается соками и становится мягкой с нежной серединкой и хрустящими краями.

Для приготовления вам понадобится: 6 куриных голеней или бедер, 5 картофелин, 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, соль, перец, паприка, сушеный чеснок. Картофель нарежьте дольками, посолите, поперчите, сбрызните маслом. Курицу обмакните во взбитое яйцо, затем обваляйте в сухарях со специями. Выложите все на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 35–40 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — это ужин без лишних хлопот, который понравится и взрослым, и детям.

