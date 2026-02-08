Готовлю турецкий пудинг сютлач. Простой рецепт из молока и риса, но результат — как из стамбульской кондитерской!

Несмотря на экзотическое название, это один из самых простых в приготовлении десертов. Он требует минимального набора продуктов и простых действий, но результат выглядит и воспринимается как изысканное восточное лакомство.

Для десерта тщательно промываю 4–5 столовых ложек круглого риса. Заливаю его в кастрюле двумя стаканами воды и варю на среднем огне до полного выкипания воды. Затем вливаю к рису 800 мл молока, довожу до кипения и варю на медленном огне, пока рис полностью не разварится, около 20–25 минут. В отдельной миске смешиваю 3 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала с 200 мл холодного молока и щепоткой ванильного сахара до однородности. Вливаю эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю с рисом, постоянно помешивая. Добавляю 150 граммов сахара. Продолжаю варить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет до консистенции очень густой сметаны. Разливаю горячий пудинг по порционным керамическим формочкам или одной большой форме. Ставлю формочки в глубокий противень и аккуратно наливаю в противень горячей воды так, чтобы она доходила примерно до половины высоты форм. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут, пока на поверхности не образуется характерная золотисто-коричневая корочка. Достаю, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов. Подаю холодным, можно украсить молотыми фисташками, корицей или лепестками роз.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.