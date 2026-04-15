Готовлю сразу две закуски за минимум усилий: эти сырные шарики — мой мастхэв на праздник

Секрет нежности этих сырных шариков — в тщательном взбивании сливочной массы и правильном охлаждении. Всего 10 минут в холодильнике — и шарики идеально держат форму, сохраняя кремовую текстуру внутри и аппетитную крошку снаружи.

Что понадобится

Для палочек: 250 г муки, 250 мл воды, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 7 г сухих дрожжей, 0,5 ч. л. соли, манка, мак или кунжут.

Для шариков с клюквой: 200 г сливочного сыра, 100 г чеддера, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. клюквенного варенья, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. вустерского соуса, табаско, 50 г сушеной клюквы.

Для шариков с орехами: 200 г сливочного сыра, 100 г голубого сыра, 50 г сливочного масла, 1 луковица шалота, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. вустерского соуса, табаско, 50 г грецких орехов.

Как я готовлю

Палочки: дрожжи активирую в 50 мл воды 10 минут. Смешиваю муку, остальную воду, мед, масло, соль, дрожжи. Замешиваю тесто, раскатываю 10х30 см, накрываю, оставляю на 2 часа. Раскатываю 0,5 см, режу на полоски, скручиваю в спирали, посыпаю маком. Выпекаю при 220 °C 10–15 минут.

Шарики: сливочное масло, сыр, лимонный сок, вустер, табаско, соль, перец взбиваю. Делю на 2 части. В первую добавляю тертый чеддер и варенье, обваливаю в рубленой клюкве. Во вторую — голубой сыр и шалот, обваливаю в рубленых орехах. Охлаждаю 10 минут.