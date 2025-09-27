Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 15:34

Готовлю русскую классику. К холоду — хреновину со свеклой! Вкусно с мясом или на хлебушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот соус — настоящая вспышка вкуса для холодных закусок! Он идеально подходит к заливной рыбе, холодцу, отварному мясу или даже к простой вареной картошке. Соус из хрена со свеклой бодрит, освежает и пробуждает аппетит как ни один другой. А еще он невероятно полезен. Да, от него слезятся глаза, но именно в этом и есть его прелесть — это настоящая русская классика, которая превращает простое блюдо в праздничное. Готовится он быстро, а хранится в холодильнике несколько недель.

Для соуса нам понадобится: 1 корень хрена длиной около 15 см, 1 небольшая вареная свекла (или печеная, для более сладкого вкуса), 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 2–3 столовые ложки уксуса (9%) или лимонного сока, около 100–150 мл холодной кипяченой воды. Свеклу чистим и натираем на самой мелкой терке. Хрен тоже чистим и натираем на мелкой терке. Делать это лучше в хорошо проветриваемом помещении, иначе слез не избежать.

В глубокой миске смешиваем натертые хрен и свеклу. Добавляем соль, сахар и уксус. Тщательно все перемешиваем. Постепенно вливаем холодную кипяченую воду, постоянно помешивая, до консистенции, похожей на жидкую сметану. Количество воды можно регулировать на свой вкус — кто-то любит погуще, кто-то пожиже.

Даем соусу настояться в холодильнике хотя бы пару часов, а лучше ночь. За это время вкусы «поженятся», резкость хрена немного смягчится, а соус приобретет свой фирменный насыщенный рубиновый цвет. Подаем его к столу в маленьких соусницах. Предупреждайте гостей, что он «злой»! Храним в стеклянной банке с плотной крышкой. Этот соус точно не залеживается!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
соусы
кулинария
приправы
Мария Левицкая
М. Левицкая
