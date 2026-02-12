Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю омлет как в Азии: пар вместо масла создает ту самую нежность, ради которой стоит встать утром

Фото: D-NEWS.ru
Этот омлет — идеальный выбор для тех, кто следит за своим питанием. Приготовление на пару без масла сохраняет нежность яиц и делает блюдо легким, но при этом сытным и питательным.

Для омлета мне понадобится: яйца (5 шт.), морковь (1 шт.), молоко (50 мл), зеленый лук, соль, сухой чеснок, куркума, перец, соевый соус для подачи.

Морковь натираю на мелкой терке. Зеленый лук мелко шинкую. В глубокой миске взбиваю яйца с молоком до однородности, но без пены. Добавляю натертую морковь, зеленый лук и все специи: соль, щепотку куркумы для цвета, сухой чеснок и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Форму для запекания (лучше силиконовую или керамическую) слегка смазываю маслом. Переливаю в нее яичную смесь. Накрываю форму фольгой или крышкой, чтобы конденсат не попадал в омлет. В широкую кастрюлю наливаю воду (уровень 2-3 см), довожу до кипения. Устанавливаю над водой решетку или дуршлаг, ставлю на нее форму с омлетом. Накрываю кастрюлю крышкой и готовлю на среднем огне 15-20 минут. Готовность проверяю зубочисткой — она должна выходить сухой. Даю омлету немного остыть в форме. Подаю, полив соевым соусом и посыпав свежим зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

