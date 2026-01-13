Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:35

Готовлю не котлеты, а воздушное картофельное суфле с сыром. Запекаю в духовке — покоряет нежностью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а дарят настоящее ощущение праздника и нежности. Именно таким является это удивительное картофельное суфле. В нем нет ни грамма тяжести, присущей классическим котлетам, — только легкая тающая воздушность. Оно похоже на маленькие облака из картофеля с золотистой сырной корочкой. А главный секрет его нежности кроется в простом приеме, который превращает привычное пюре в легкое и пористое чудо, запеченное в духовке.

Вам потребуется: килограмм картофеля, 100 граммов твердого сыра, два яйца, пять столовых ложек молока или сливок, три столовые ложки сливочного масла, соль и мускатный орех по вкусу. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в горячем виде в пюре с молоком и маслом. Желтки отделите от белков. В теплое пюре добавьте натертый сыр, желтки, соль и мускатный орех, тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в картофельную массу. Противень застелите бумагой, сформируйте ложкой порции и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте сразу, пока «облака» нежные и воздушные.

