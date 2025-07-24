Готовлю мясо по-филиппински: вкуснейшее адобо к ужину без хлопот

Адобо — это душевное блюдо филиппинской кухни, которое легко готовится и радует насыщенным вкусом. Свинина медленно томится в пикантном соусе с чесноком, уксусом и специями, становясь невероятно мягкой и ароматной. Отличный вариант, чтобы разнообразить домашнее меню.
Ингредиенты:
- свиная лопатка — 800–900 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- уксус 6% — 60 мл;
- соевый соус — 80 мл;
- коричневый сахар — 2 ч. л.;
- лавровые листья — 1–2 шт.;
- черный перец горошком — 2 ч. л.;
- вода — 500 мл.
Приготовление:
- Нарежьте свинину, измельчите чеснок.
- Обжарьте мясо до легкой корочки.
- Добавьте чеснок, уксус, соевый соус, сахар, лаврушку, перец и воду.
- Тушите под крышкой 1 час, затем без крышки еще 1 час.
- Подавайте с рисом или картофелем.
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