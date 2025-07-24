Готовлю мясо по-филиппински: вкуснейшее адобо к ужину без хлопот

Адобо — это душевное блюдо филиппинской кухни, которое легко готовится и радует насыщенным вкусом. Свинина медленно томится в пикантном соусе с чесноком, уксусом и специями, становясь невероятно мягкой и ароматной. Отличный вариант, чтобы разнообразить домашнее меню.

Ингредиенты:

свиная лопатка — 800–900 г;

чеснок — 5 зубчиков;

растительное масло — 2 ст. л.;

уксус 6% — 60 мл;

соевый соус — 80 мл;

коричневый сахар — 2 ч. л.;

лавровые листья — 1–2 шт.;

черный перец горошком — 2 ч. л.;

вода — 500 мл.

Приготовление:

Нарежьте свинину, измельчите чеснок. Обжарьте мясо до легкой корочки. Добавьте чеснок, уксус, соевый соус, сахар, лаврушку, перец и воду. Тушите под крышкой 1 час, затем без крышки еще 1 час. Подавайте с рисом или картофелем.

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