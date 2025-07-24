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24 июля 2025 в 14:43

Готовлю мясо по-филиппински: вкуснейшее адобо к ужину без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Адобо — это душевное блюдо филиппинской кухни, которое легко готовится и радует насыщенным вкусом. Свинина медленно томится в пикантном соусе с чесноком, уксусом и специями, становясь невероятно мягкой и ароматной. Отличный вариант, чтобы разнообразить домашнее меню.

Ингредиенты:

  • свиная лопатка — 800–900 г;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • уксус 6% — 60 мл;
  • соевый соус — 80 мл;
  • коричневый сахар — 2 ч. л.;
  • лавровые листья — 1–2 шт.;
  • черный перец горошком — 2 ч. л.;
  • вода — 500 мл.

Приготовление:

  1. Нарежьте свинину, измельчите чеснок.
  2. Обжарьте мясо до легкой корочки.
  3. Добавьте чеснок, уксус, соевый соус, сахар, лаврушку, перец и воду.
  4. Тушите под крышкой 1 час, затем без крышки еще 1 час.
  5. Подавайте с рисом или картофелем.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
мясо
свинина
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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