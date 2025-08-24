Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:34

Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным

Лечо с баклажанами Лечо с баклажанами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное лечо на зиму с баклажанами и медом — это необычная интерпретация классической заготовки, в которой сочетается бархатная текстура овощей и натуральная сладость. Благодаря меду вкус становится более глубоким и благородным, а овощи сохраняют нежность и аромат даже спустя месяцы.

Для приготовления берут 1 килограмм спелых мясистых томатов, 2 красных сладких перца, 2 баклажана среднего размера, 2 луковицы, 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки томатной пасты, 70 миллилитров растительного масла, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку сахара и щепотку молотого черного перца.

Томаты измельчают в пюре, перец очищают от семян и режут полосками, баклажаны нарезают кубиками, а лук — полукольцами. В глубокой кастрюле разогревают масло, слегка пассеруют лук, затем добавляют томатное пюре и томатную пасту. Через 10 минут закладывают перец, баклажаны, соль и сахар. Все тушат около 25 минут, после чего добавляют мед и перец. Еще 5 минут на медленном огне — и масса готова.

Горячее лечо с баклажанами и медом раскладывают по стерилизованным банкам и сразу закатывают крышками. Заготовку хранят в темном прохладном месте.

Такой вариант лечо отличается мягким вкусом и приятным балансом сладости и кислинки. Он идеально подходит как гарнир к мясу, как дополнение к рыбе или просто как самостоятельная овощная закуска.

Ранее мы поделились рецептом лечо с яблоками.

лечо
баклажаны
домашние заготовки
рецепты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический идиот»: Зеленского уличили в ударе по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.