Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным

Ароматное лечо на зиму с баклажанами и медом — это необычная интерпретация классической заготовки, в которой сочетается бархатная текстура овощей и натуральная сладость. Благодаря меду вкус становится более глубоким и благородным, а овощи сохраняют нежность и аромат даже спустя месяцы.

Для приготовления берут 1 килограмм спелых мясистых томатов, 2 красных сладких перца, 2 баклажана среднего размера, 2 луковицы, 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки томатной пасты, 70 миллилитров растительного масла, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку сахара и щепотку молотого черного перца.

Томаты измельчают в пюре, перец очищают от семян и режут полосками, баклажаны нарезают кубиками, а лук — полукольцами. В глубокой кастрюле разогревают масло, слегка пассеруют лук, затем добавляют томатное пюре и томатную пасту. Через 10 минут закладывают перец, баклажаны, соль и сахар. Все тушат около 25 минут, после чего добавляют мед и перец. Еще 5 минут на медленном огне — и масса готова.

Горячее лечо с баклажанами и медом раскладывают по стерилизованным банкам и сразу закатывают крышками. Заготовку хранят в темном прохладном месте.

Такой вариант лечо отличается мягким вкусом и приятным балансом сладости и кислинки. Он идеально подходит как гарнир к мясу, как дополнение к рыбе или просто как самостоятельная овощная закуска.

