Готовлю лазанью с кабачками без теста! Вкуснятина на ужин с сырной корочкой

Лазанья-запеканка с кабачком — сочные слои без лишних хлопот! Представьте: ароматная мясная начинка, нежные пластинки кабачка вместо теста и золотистая сырная корочка. Это блюдо сочетает в себе все лучшее от лазаньи и овощной запеканки, но готовится в разы проще! Кабачки делают вкус нежнее и сочнее, а специи дарят тот самый итальянский шарм.

Начните с обжарки лука и чеснока до прозрачности, затем добавьте фарш — говяжий или смешанный. Когда мясо побелеет, влейте томатный соус, приправьте солью, перцем и итальянскими травами. Пока начинка тушится 5–7 минут, нарежьте кабачки вдоль тонкими пластинами — они заменят листы теста. В форму для запекания выкладывайте слоями: кабачки, мясной соус, тертый сыр. Повторите 3-4 раза, завершив сырным слоем. Сливки сделают запеканку более нежной, а моцарелла создаст ту самую вожделенную тянущуюся текстуру. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут — сыр должен расплавиться и слегка подрумяниться.

Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Это блюдо хорошеет на следующий день, когда вкусы полностью раскрываются! Для пикантности можно добавить в соус щепотку чили или капельку вустерширского соуса.

