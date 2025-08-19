Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:42

Готовлю курицу с крабами и мандарином — нереальный букет вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная куриная грудка с крабовым фаршем и мандариновым соусом — это изысканное блюдо, которое украсит даже праздничный стол. Сочетание курицы, морепродуктов и цитрусовых создает гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления сделайте надрез в куриной грудке, заполните его смесью из 150 г сливочного сыра, 3 измельченных крабовых палочек и 2 г базилика. Обжарьте до золотистой корочки. Для соуса растопите 30 г сливочного масла, добавьте сок 1 мандарина и 10 мандариновых долек, потушите 2–3 минуты. Подавайте курицу, полив ароматным соусом.

Это блюдо получается нежным внутри, с хрустящей корочкой и ярким цитрусовым акцентом. Оно отлично сочетается с рисом или свежими овощами. Попробуйте и вы поймете, почему этот рецепт так популярен среди гурманов!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
курица
мандарины
крабовые палочки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
