22 января 2026 в 13:46

Готовлю кокосовую панакоту — тающая нежность за 5 минут: ПП-десерт для изысканного чаепития

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это идеальный десерт для тех, кто ищет легкую и вкусную альтернативу классическим сладостям. Он поражает кремовой текстурой и насыщенным тропическим вкусом без капли молока или сливок.

400 мл жирного кокосового молока переливаю в сотейник, добавляю 1,5 ч. л. агар-агара и подсластитель по вкусу, например сироп топинамбура. Тщательно перемешиваю и довожу смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая венчиком. После закипания продолжаю варить 1–2 минуты, чтобы агар-агар полностью активировался. Затем быстро разливаю смесь по порционным формам и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 1–2 часа. Перед подачей слегка провожу ножом по краю формы, переворачиваю десерт на тарелку и украшаю свежим ягодным пюре.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
сливки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
