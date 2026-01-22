Готовлю кокосовую панакоту — тающая нежность за 5 минут: ПП-десерт для изысканного чаепития

Это идеальный десерт для тех, кто ищет легкую и вкусную альтернативу классическим сладостям. Он поражает кремовой текстурой и насыщенным тропическим вкусом без капли молока или сливок.

400 мл жирного кокосового молока переливаю в сотейник, добавляю 1,5 ч. л. агар-агара и подсластитель по вкусу, например сироп топинамбура. Тщательно перемешиваю и довожу смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая венчиком. После закипания продолжаю варить 1–2 минуты, чтобы агар-агар полностью активировался. Затем быстро разливаю смесь по порционным формам и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 1–2 часа. Перед подачей слегка провожу ножом по краю формы, переворачиваю десерт на тарелку и украшаю свежим ягодным пюре.

