Готовлю киш с лососем вместо пиццы. Это творожное тесто всегда получается идеально

Я готовлю этот киш с лососем постоянно, потому что он идеально подходит и для сытного завтрака, и для легкого ужина. Мне нравится, как нежное творожное тесто сочетается с сочным лососем и свежими овощами, создавая гармоничный вкус.

Готовлю я так: для теста смешиваю 200 граммов обезжиренного творога, два яйца и 70 граммов муки, замешиваю эластичное тесто и распределяю его по форме, формируя бортики. Для начинки 250 граммов лосося нарезаю кусочками, 300 граммов овощей (например, кабачков, перца и шпината) шинкую. Выкладываю начинку на тесто. Взбиваю одно яйцо с 50 граммами тертого легкого сыра, солью и специями, заливаю этой смесью пирог. Выпекаю при 180 градусах 30–35 минут до золотистой корочки. Подаю киш теплым или холодным — он неизменно вызывает восторг у всех, кто его пробует!

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.