Готовлю этот торт за 5 минут. Шоколадная вкуснота без муки, которая покорила всех домочадцев

Я готовлю этот шоколадный торт постоянно, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется сладкого, но нет времени или желания возиться с духовкой. Мне нравится, как всего два банана и ложка какао превращаются в нежнейший десерт с насыщенным шоколадным вкусом. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего предложить, — торт готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой или измельчаю блендером в пюре. Добавляю два яйца, две столовые ложки какао, половину чайной ложки разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Все тщательно взбиваю до однородной консистенции. Переливаю тесто в силиконовую форму и ставлю в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Пока корж остывает, готовлю крем: смешиваю 50 граммов мягкого творога, 100 граммов ванильного пудинга и столовую ложку какао. Остывший корж разрезаю вдоль на две части, промазываю кремом и собираю торт. Убираю в холодильник на полчаса — за это время он пропитывается и становится еще нежнее. Перед подачей посыпаю тертым шоколадом или какао-порошком.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.