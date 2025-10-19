Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 11:31

Готовлю этот торт за 5 минут. Шоколадная вкуснота без муки, которая покорила всех домочадцев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот шоколадный торт постоянно, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется сладкого, но нет времени или желания возиться с духовкой. Мне нравится, как всего два банана и ложка какао превращаются в нежнейший десерт с насыщенным шоколадным вкусом. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего предложить, — торт готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: два спелых банана разминаю вилкой или измельчаю блендером в пюре. Добавляю два яйца, две столовые ложки какао, половину чайной ложки разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Все тщательно взбиваю до однородной консистенции. Переливаю тесто в силиконовую форму и ставлю в микроволновку на 5 минут на максимальную мощность. Пока корж остывает, готовлю крем: смешиваю 50 граммов мягкого творога, 100 граммов ванильного пудинга и столовую ложку какао. Остывший корж разрезаю вдоль на две части, промазываю кремом и собираю торт. Убираю в холодильник на полчаса — за это время он пропитывается и становится еще нежнее. Перед подачей посыпаю тертым шоколадом или какао-порошком.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Секреты богатого урожая: вот почему свекла и морковь — плохие соседи на грядке
Общество
Секреты богатого урожая: вот почему свекла и морковь — плохие соседи на грядке
Брауни на сковороде: десерт за 15 минут без духовки. Всегда получается влажным и нежным
Общество
Брауни на сковороде: десерт за 15 минут без духовки. Всегда получается влажным и нежным
Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество
Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше! Хабизджин — нежный осетинский пирог с творогом на тонком тесте
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше! Хабизджин — нежный осетинский пирог с творогом на тонком тесте
От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт
Общество
От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт
шоколад
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.