Творожный десерт с вишней: готовлю и не могу нарадоваться — нежная сладость, которая нас покорила

Я готовлю этот творожный десерт постоянно, потому что он идеально подходит для полезного перекуса или легкого ужина. Мне нравится, как нежный творог и кисловатая вишня создают гармоничный вкус без лишней сладости. Особенно выручает, когда хочется порадовать себя десертом, но нет желания отступать от принципов правильного питания.

Готовлю я так: 30 граммов кураги замачиваю на час в холодной воде, затем измельчаю в блендере с одним маленьким яйцом и 70 граммами йогурта. Добавляю 25 граммов молотых овсяных хлопьев, 25 граммов отрубей, половину чайной ложки соды и немного ванилина. Тщательно перемешиваю и выпекаю корж при 160 градусах около 15 минут. Даю ему полностью остыть. Для творожного слоя смешиваю 100 граммов мягкого творога и 50 граммов вишни без косточек. Остывший корж разрезаю вдоль на две части и промазываю творожной начинкой. Обязательно убираю десерт в холодильник на несколько часов — за это время корж пропитывается, а вкус становится более насыщенным и нежным.

