Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 07:31

Творожный десерт с вишней: готовлю и не могу нарадоваться — нежная сладость, которая нас покорила

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот творожный десерт постоянно, потому что он идеально подходит для полезного перекуса или легкого ужина. Мне нравится, как нежный творог и кисловатая вишня создают гармоничный вкус без лишней сладости. Особенно выручает, когда хочется порадовать себя десертом, но нет желания отступать от принципов правильного питания.

Готовлю я так: 30 граммов кураги замачиваю на час в холодной воде, затем измельчаю в блендере с одним маленьким яйцом и 70 граммами йогурта. Добавляю 25 граммов молотых овсяных хлопьев, 25 граммов отрубей, половину чайной ложки соды и немного ванилина. Тщательно перемешиваю и выпекаю корж при 160 градусах около 15 минут. Даю ему полностью остыть. Для творожного слоя смешиваю 100 граммов мягкого творога и 50 граммов вишни без косточек. Остывший корж разрезаю вдоль на две части и промазываю творожной начинкой. Обязательно убираю десерт в холодильник на несколько часов — за это время корж пропитывается, а вкус становится более насыщенным и нежным.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Общество
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Брауни на сковороде: десерт за 15 минут без духовки. Всегда получается влажным и нежным
Общество
Брауни на сковороде: десерт за 15 минут без духовки. Всегда получается влажным и нежным
Запеченное молоко: готовлю десерт из детства за копейки — эту вкуснотень не заменят никакие пудинги
Общество
Запеченное молоко: готовлю десерт из детства за копейки — эту вкуснотень не заменят никакие пудинги
десерты
рецепты
еда
вишня
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные достопримечательности Пятигорска: путеводитель для туриста
«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Названа причина массового отравления в Бурятии
Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей
Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!
Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Росавиация открыла три российских аэропорта
В России готовят посылки с письмами для военнопленных
В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика
Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября
В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе
Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь
В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким
Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.