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16 июля 2025 в 11:29

Готовлю из кабачков такую вкуснятину! Даже миксер и венчик не нужен!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые маффины — вкусно, просто и полезно! Эти нежные маффины — отличный способ использовать сезонные кабачки и порадовать семью оригинальной выпечкой. Они идеально подходят к чаю, хороши как легкий перекус и даже могут заменить хлеб. А главное — готовятся элементарно, без лишней посуды и кухонных гаджетов!

Начинаем с подготовки кабачков: 200 г молодых кабачков натираем на крупной терке. Если кожура жесткая, лучше очистить. В глубокой миске взбиваем вилкой 3 яйца, добавляем 80 мл растительного масла и 100 мл молока. Всыпаем тертые кабачки и 100 г натертого сыра, перемешиваем.

Теперь добавляем сухие ингредиенты: постепенно вводим 200–250 г муки с 5 г разрыхлителя, ½ ч. л. соли и черный перец по вкусу. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Разливаем его по формочкам, заполняя на 2/3.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть — и можно пробовать! Эти маффины хороши и теплыми, и холодными, а на следующий день становятся еще вкуснее. Приятного аппетита!

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кабачки
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
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