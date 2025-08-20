Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 14:15

Готовлю их вместо голубцов: вкуснее и быстрее! Рулетики из кабачков с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачков: тают во рту! Эти нежные рулетики из кабачков с сырно-чесночной начинкой в ароматном томатном соусе — настоящее гастрономическое искушение. Они сочетают в себе лёгкость овощей, пикантность сыра и насыщенный вкус домашнего соуса. Идеальное блюдо для ужина в кругу семьи или даже для праздничного стола — выглядит изысканно, но готовится на удивление просто!

Рецепт:

Нарежьте кабачки вдоль длинными тонкими пластинами (примерно 0,5 см толщиной). Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте пластины на сковороде с двух сторон до мягкости и легкой румяности. Для начинки смешайте натёртый сыр, измельчённый чеснок и зелень. На край каждой пластины выложите начинку, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой. Для соуса пассеруйте лук с морковью, добавьте томатную пасту, немного воды или бульона, тушите 5–7 минут. Выложите рулетики в соус, потомите под крышкой 10 минут на медленном огне. Подавайте горячими, посыпав зеленью!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
рулеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
