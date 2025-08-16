Готовится за 15 минут и может храниться годами: джем из лесных ягод

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Джем из лесных ягод — это густое, ароматное лакомство с насыщенным вкусом природы. Ягоды сохраняют свою форму, создавая приятную текстуру, а легкие нотки лимона подчеркивают их натуральный вкус. Готовится он за 15 минут.

Для приготовления возьмите 1 кг ягод (брусника + клюква или черника отдельно), 500 г сахара (или 200 г меда для диетического варианта), сок половины лимона. Ягоды переберите, бруснику и клюкву бланшируйте 2 минуты в кипятке. Проварите с сахаром 10 минут (чернику — 7 минут), добавьте лимонный сок, разлейте по стерильным банкам.

Секрет идеальной консистенции — не переваривать: капля джема на тарелке не должна растекаться. Подавайте с сыром, блинами или мороженым — этот джем с глубоким лесным вкусом и легкой терпкостью станет любимым зимним десертом! Может храниться годами даже без холодильника.

Ранее стало известно, как приготовить малину с густым сиропом без варки: понадобятся только ягоды и сахар.

