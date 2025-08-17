Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 07:47

Смоленский губернатор раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на регион

Анохин: в результате атаки дрона на Смоленскую область обошлось без пострадавших

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Смоленской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, жертв и разрушений, уточнил он.

На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул глава региона.

При обнаружении частей БПЛА он посоветовал не приближаться к ним и проинформировать об их местоположении экстренные службы. Также Анохин напомнил, что в регионе введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Был ранен монтер пути железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу. В результате падения обломков дрона также была повреждена ЛЭП.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

