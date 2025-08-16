Варенье без сахара — сладкий секрет грушевого десерта, который удивит всех

Многие считают, что для варенья обязательно нужен большой объем сахара. На самом деле это не так. Мы расскажем, как приготовить вкусный и полезный грушевый десерт, который идеально подойдет тем, кто придерживается здорового образа жизни.

Ингредиенты

Груша — 2 кг

Лимон — 1 шт.

Корица — 2 палочки

Гвоздика — 2 бутона

Приготовление:

Шаг 1. Тщательно вымойте груши, очистите их от кожуры и удалите сердцевину.

Шаг 2. Нарежьте груши аккуратными дольками. Лимон помойте, разрежьте пополам и выдавите сок. Обильно сбрызните им кусочки груши, чтобы сохранить цвет и аромат.

Шаг 3. Переложите груши в кастрюлю с толстым дном. Добавьте корицу и гвоздику.

Шаг 4. Поставьте кастрюлю на самый слабый огонь. Доведите смесь до легкого кипения и томите, регулярно помешивая, около часа.

Время готовки зависит от сорта груш и желаемой густоты варенья. Важно не допустить пригорания — тушите плоды до мягкости и нужной консистенции.

Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками и остудите. Приятного аппетита!

