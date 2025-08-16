Улетные огурцы с помидорами на зиму: маринуем в литровой банке без хлопот!

«Улётные» огурцы с помидорами в литровой банке: хруст и яркий вкус за 24 часа! Этот маринад — секрет бабушкиного погреба: огурчики остаются хрустящими, помидорки не лопаются, а аромат чеснока и укропа сводит с ума. Идеально к картошке в мундире или шашлыку!

Рецепт на 1 литровую банку:

Подготовка: 400 г мелких огурцов (пупырчатых!) + 200 г помидоров черри (или мелких сливок) промойте.

На дно чистой банки уложите: зонтик укропа, 3 зубчика чеснока (пластинками), 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1/2 острого перца (кольцами).

Плотно заполните банку овощами. Маринад (варите 5 минут): В кастрюле смешайте: 500 мл воды, 50 г сахара, 30 г соли, 100 мл уксуса 9%.

Доведите до кипения, добавьте 1 ч. л. зерен горчицы. Заливка: Залейте овощи кипящим маринадом.

Добавьте 1 ст. л. водки (для хруста!), закройте крышкой.

Переверните банку, укутайте одеялом на 12 часов. Храните в холодильнике.

