16 августа 2025 в 12:00

Улетные огурцы с помидорами на зиму: маринуем в литровой банке без хлопот!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Улётные» огурцы с помидорами в литровой банке: хруст и яркий вкус за 24 часа! Этот маринад — секрет бабушкиного погреба: огурчики остаются хрустящими, помидорки не лопаются, а аромат чеснока и укропа сводит с ума. Идеально к картошке в мундире или шашлыку!

Рецепт на 1 литровую банку:

  1. Подготовка:

    • 400 г мелких огурцов (пупырчатых!) + 200 г помидоров черри (или мелких сливок) промойте.

    • На дно чистой банки уложите: зонтик укропа, 3 зубчика чеснока (пластинками), 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1/2 острого перца (кольцами).

    • Плотно заполните банку овощами.

  2. Маринад (варите 5 минут):

    • В кастрюле смешайте: 500 мл воды, 50 г сахара, 30 г соли, 100 мл уксуса 9%.

    • Доведите до кипения, добавьте 1 ч. л. зерен горчицы.

  3. Заливка:

    • Залейте овощи кипящим маринадом.

    • Добавьте 1 ст. л. водки (для хруста!), закройте крышкой.

    • Переверните банку, укутайте одеялом на 12 часов. Храните в холодильнике.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
помидоры
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
