Вроде бы простой салатик, но эта секретная заправка — просто фантастика!

Хотите приготовить салат, который удивит всех необычным вкусом? Этот вариант с секретной заправкой станет вашим любимым! Свежие помидоры, нежная фетакса и ароматная петрушка — простые ингредиенты, которые превращаются в кулинарный шедевр благодаря особому соусу. А готовится все за 10 минут!

Для салата нарежьте 3 помидора кубиками, 80 г сыра фетакса — ломтиками, добавьте рубленую петрушку. Секретная заправка: измельчите 2 помидора и 2 зубчика чеснока в блендере, добавьте 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. меда и 2 ст. л. оливкового масла. Взбейте до однородности — получится нежный, сбалансированный соус с легкой остринкой.

Заправьте салат и сразу подавайте — так овощи останутся хрустящими. Для разнообразия можно добавить авокадо или огурцы. Эта заправка идеально подойдет и для других салатов — попробуйте и убедитесь сами!

